Comune di Vicenza e Plastic Free uniti contro consumo di plastica

L’amministrazione comunale di Vicenza preme per la lotta contro l’utilizzo della plastica e l’abbandono dei rifiuti. Oggi il comune ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’organizzazione di volontariato Plastic Free, impegnata nell’informazione e sensibilizzazione sugli effetti pericolosi per l’ambiente della plastica, in particolare quella monouso.

Il documento è stato firmato questa mattina dall’assessore all’ambiente Simona Siotto e dal referente dell’associazione di volontariato, con sede a Termoli, Roberto Longo.

“L’associazione Plastic Free – spiega l’assessore – promuoverà sul territorio diverse iniziative, patrocinate dal Comune, per sensibilizzare sempre più la cittadinanza. In programma ci saranno appuntamenti di raccolta della plastica e dei rifiuti non pericolosi, passeggiate ecologiche, lezioni di educazione ambientale nelle scuole, in presenza e da remoto, attività di informazione online e attraverso stand. L’obiettivo è quello di contribuire a creare una maggiore consapevolezza sull’importanza di preservare l’ambiente dalla plastica. Coinvolgendo i cittadini nella pulizia del territorio vogliamo inoltre creare una maggiore sensibilizzazione sul tema del contrasto all’abbandono dei rifiuti. Lo smaltimento non corretto dei rifiuti dipende dai comportamenti dei singoli, ma la tutela dell’ambiente e del territorio della città è responsabilità di tutti”.

Il protocollo d’intesa segue alle molteplici iniziative già messe in campo dall’amministrazione per una Vicenza sempre più green. Tra queste, la distribuzione di 5000 borracce, offerte da ViAcqua, agli alunni delle scuole primarie statali di Vicenza, l’adozione delle linee guida per l’utilizzo del materiale ad uso alimentare biodegradabile durante gli eventi e le manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Vicenza e l’installazione a Palazzo Trissino di un dispenser per l’erogazione gratuita di acqua fresca.