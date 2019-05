ARZIGNANO – BEVILACQUA ASFALTA TUTTI, PRIMO SINDACO DONNA

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

IN AGGIORNAMENTO – Manca ancora l’ufficialità ma i voti provenienti dalle rilevazioni dei rappresentanti di lista e la metà dei voti ufficiali incoronano Alessia Bevilacqua come sindaco di Arzignano. Un’elezione storica, sia per la quantità di voti ottenuti, sia perché si tratta del primo sindaco donna della città di Arzignano.

IN AGGIORNAMENTO – Ecco i dati ufficiali relativi a 11 sezioni su 23 (5.301 su 13.806 votanti). A seguire i dati ufficiosi provenienti dalle liste

Due sezioni scrutinate

BEVILACQUA – 53,96 %

PASETTO – 27,38 %

CAZZOLA 11,91 %

STERLE 6,75 %

VOTI DI LISTA (dati parziali ufficiali)

STERLE NICOLO’ IMPEGNO PER ARZIGNANO STERLE SINDACO 242 3.8% 3.8% FORZA ITALIA BERLUSCONI PER STERLE 199 3.13% 3.13% Totale di coalizione 441 6.93% CAZZOLA GIUSEPPE UNALTRA ARZIGNANO 256 4.02% 4.02% DEMOCRATICI E EUROPEI PER ARZIGNANO 208 3.27% 3.27% IL FUTURO CON NOI! CAZZOLA SINDACO 249 3.91% 3.91% Totale di coalizione 713 11.2% PASETTO ALESSIA FARE MEGLIO PASETTO SINDACO 326 5.12% 5.12% PASETTO SINDACO 1035 16.26% 16.26% LISTA CIVICA NUOVA ARZIGNANO PASETTO SINDACO 384 6.03% 6.03% Totale di coalizione 1745 27.41% BEVILACQUA ALESSIA LISTA CIVICA GIORGIO GENTILIN 427 6.71% 6.71% LIGA SIAMO VENETO 422 6.63% 6.63% GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA 508 7.98% 7.98% AL CENTRO PER BEVILACQUA IO SCELGO ARZIGNANO 342 5.37% 5.37% LEGA SALVINI LIGA VENETA 1769 27.78% 27.78% Totale di coalizione 3468 54.47%

Dati ufficiosi relativi alla somma di 21 sezioni su 23, dati parziali suscettibili di variazioni sensibili (provenienti da rappresentanti di lista)

Alessia Bevilacqua – 55,06 %

Alessia Pasetto – 26,61 %

Giuseppe Cazzola – 11,53 %

Nicolò Sterle – 6,80 %

ORE 14.30 —– Anche ad Arzignano è iniziato lo spoglio delle schede a partire dalle ore 14 e l’ufficio elettorale allestito in Comune è pienamente operativo. I votanti hanno sfiorato il 70% degli aventi diritto.

Lo spoglio è iniziato in un’atmosfera sospesa nella città del Grifo: la vera domanda è se Alessia Bevilacqua, data per accreditata con la maggiore percentuale di voti, riuscirà a passare al primo turno o se andrà al ballottaggio, e soprattutto con chi: Pasetto, Cazzola o Sterle?

In Comune in questo momento non è presente nessun rappresentante: candidati e simpatizzanti stanno seguendo lo spoglio nelle sedi di riferimento o nei seggi.