Comprano 30mila euro di mobili ma i venditori spariscono con i soldi

identificati e denunciati gli autori di una truffa in concorso

I Carabinieri della Stazione di Sossano hanno denunciato ieri per il reato di truffa in concorso, M.P.F. 56enne residente ad Artegna in provincia di Udine, e P.F. 37enne residente a Trieste.

Gli indagati, durante una fiera svoltasi a Sossano qualche mese fa, in cui partecipavano come imprenditori nel settore dell’arredamento, avevano contrattato con un 56enne ed un 33enne entrambi residenti in Val Liona la vendita di mobili inducendo i due clienti a pagare, rispettivamente, 25.000 euro e 5.000 euro per il valore della merce. Merce che, successivamente, non è mai stata recapitata ai clienti paganti. Non solo: i due si sono resi irreperibili ad ogni chiarimento.

Spetterà ora all’Autorità Giudiziaria Berica valutare i provvedimenti da adottare nei confronti degli indagati.