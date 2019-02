Compra una scheda video on line ma viene truffato

I Carabinieri della Stazione di Lonigo, a conclusione di attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di truffa, V.K.V., 58enne di nazionalità bulgara residente ad Ardea, in provincia di Roma.

L’uomo, utilizzando il sito mevostere.it pubblicizzava la vendita di una scheda video per personal computer inducendo il potenziale acquirente, un 54enne residente in Val Liona, ad effettuare un bonifico di 386 euro, corrispondente al valore di vendita, a favore di un conto corrente bancario risultato intestato all’indagato che, successivamente, si rendeva irreperibile a qualsiasi chiarimento riguardante la mancata definizione dell’accordo di vendita.