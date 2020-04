Compra una chitarra elettrica on-line ma non la riceve: ennesima truffa sul web

La polizia locale “Alto Vicentino” ha denunciato A.R., uomo 45enne residente a Peschiera Borromeo (MI), per truffa aggravata nei confronti di A.B., uomo 46 di Schio.

I fatti risalgono al 31 dicembre scorso quando A.B., ha consultato un annuncio online reclamizzante la vendita di una chitarra elettrica modello Ibanez RGA 321, per l’importo di 370 euro. Dopo gli accordi in chat Telegram, i due hanno pattuito il pagamento anticipato a mezzo bonifico bancario. Il 6 gennaio scorso quindi, lo scledense provvedeva alla transazione, ma venditore non ottemperava agli impegni contrattuali: non solo non recapitando la chitarra, ma anche cancellando il suo profilo dalla piattaforma del servizio di compravendita online ed eliminando il proprio account dal sistema di messaggistica Telegram.

Visto vano ogni tentativo di risolvere la questione in altro modo, A.B. si è recato dalla polizia locale presentando regolare denuncia-querela. Gli accertamenti eseguiti dalla polizia locale, grazie alla collaborazione dei Colleghi di Milano, hanno permesso di identificare l’autore del reato, nonostante varie residenze fittizie da questi dichiarate. Nel corso degli accertamenti veniva appurato che A.R. si era già reso responsabile di fatto analogo nei confronti di una persona residente a Vercelli, nonchè di altri fatti in corso d’indagine.