Compra un elettrodomestico su Ebay, paga e non arriva nulla: denunciato 55enne

I Carabinieri della Stazione di Lonigo hanno denunciato per truffa A.M. , 55enne residente a Sorso in provincia di Sassari.

Le indagini dei militari sono state avviate dopo la denuncia presentata da un 36enne residente ad Orgiano che dopo aver letto nel sito Ebay l’inserzione di vendita di un elettrodomestico da 199 euro aveva contattato l’indagato. L’uomo aveva poi effettuato un bonifico dell’importo deciso a favore di un conto corrente risultato intestato all’autore della truffa: ma quest’ultimo, successivamente, si era reso irreperibile a qualsiasi chiarimento riguardante il mancato recapito.