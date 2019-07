Compie reati da 9 anni a Vicenza: espulso straniero

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

La questura di Vicenza ha proceduto all’espulsione di un cittadino nigeriano, Marcus Omokaro di 34 anni, irregolare sul nostro territorio, che era sotto osservazione da parte dell’Ufficio delle volanti perché da tempo dedito a reati in materia di spaccio, furti rapine.

Ultimamente aveva anche usato violenza nei confronti di una donna italiana con la quale aveva stretto un rapporto. Le aveva estorto soldi e l’aveva picchiata. A Vicenza dal 2010 ha passato anche periodi di carcerazione.

La polizia lo ha quindi individuato e una volta ottenuta la disponibilità di un posto al CPR di Ponte Galeria è stato spedito via da Vicenza proprio nel Centro Rimpatri, in attesa di partire per la Nigeria.

E’ il secondo nigeriano espulso in pochi giorni dopo Jonathan Egbe, portato a Ponte Galeria qualche giorno fa e noto per essere caduto dal 4° piano di un palazzo di viale Milano, mentre sfuggiva ad un controllo, dopo aver abbandonato droga e provocato il serio ferimento di un agente di polizia locale.