Compaiono le fioriere in viale Milano, aiuole in piazzale Bologna, Cicero: “Al via la riqualificazione”

Sono iniziati ieri i lavori di riqualificazione di piazzale Bologna a Vicenza, con un intervento che riguarda anche il primo tratto di viale Milano dalla rotatoria di Piazzale Bologna verso la stazione. In piazzale Bologna spariscono le fioriere che delimitavano il parcheggio e al loro posto verrà creata un’aiuola divisoria. Altre due aiuole verranno create nel parcheggio con risistemazione della zona di via Verdi davanti al bar all’angolo con via Battaglione Monte Berico. Fino ad ora vi era una sorta di quadrato composto da fioriere particolarmente propizio ad attività di furto di biciclette e spaccio. L’assessore alla Mobilità Claudio Cicero ci dice che si tratta di un primo importante intervento nel piano di riqualificazione generale dell’area.

Dall’altro lato della rotatoria di Piazzale Bologna (lato stazione) verranno tolti i paletti che delimitano l’ampio marciapiede davanti alla Hertz e verrà creata un’aiuola, lasciando il passaggio pedonale. Su viale Milano, subito dopo la rotatoria, davanti al civico 77, sono già state posizionate diverse fioriere a delimitare una fascia finora utilizzata (anche se con divieto) come parcheggio temporaneo. Piaceranno? Lo sapremo fra qualche giorno… Di sicuro abbelliscono una porzione di città finora considerata quasi esclusivamente zona di transito