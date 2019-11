Commessa e cliente d’accordo: spesa pagata 100 euro anziché 640, denunciati per truffa

ALTAVILLA VICENTINA: denunciate due persone per truffa e furto aggravato in concorso.



I Carabinieri della Stazione di Altavilla Vicentina, nel primo pomeriggio del 09 novembre 2019, denunciavano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per truffa e furto aggravato in concorso, S.B, 42enne, donna residente a Dueville e F.A, uomo 46enne, residente a Chiampo. L’intervento al 112 veniva richiesto, alle ore 13.00 circa, da parte del personale del punto vendita Migross, di via Olmo, che segnalava l’avvenuto furto di generi alimentari con l’individuazione dei responsabili.

I militari dell’Arma al loro arrivo appuravano che la donna, commessa presso il supermercato e in accordo con l’uomo, gli faceva pagare generi alimentari per un valore di € 96,11 invece che € 640,00.La merce recuperata veniva poi restituita al punto vendita mentre i due indagati, accompagnati presso la locale Stazione, al termine delle formalità di rito venivano rilasciati. Le indagini dei militari proseguono al fine di verificare se vi sono stati episodi analoghi in passato.