Commemorazione di Mantovani domani a Palazzo Trissino

Domani alle 11 in sala degli stucchi a Palazzo Trissino si terrà la cerimonia “Il racconto di una vita”, nel decimo anniversario della scomparsa di Marcello Mantovani (2009-2019).

All’iniziativa interverranno il sindaco Francesco Rucco, il presidente del Comitato d’onore per la commemorazione di Marcello Mantovani, Enrico Hüllweck, e il giornalista Franco Pepe, autore del libro “Mantovani. Cuore di Fante”.

La cerimonia sarà preceduta, alle 10.30 nell’atrio di palazzo Trissino, dalla deposizione di due corone d’alloro alle lapidi dei caduti.

L’evento è organizzato dal Comune di Vicenza e dal Comitato promotore della commemorazione decennale, composto da Francesca Trevisan Mantovani, moglie di Marcello Mantovani, da Mario Giulianati, da Lauro Contati e da Luciano Parolin.

Marcello Mantovani (1920-2009) è stato soldato e generale, morto a 88 anni, il 19 febbraio del 2009, a Vicenza. A vent’anni era fante sul fronte croato di Otocac e di Korenica nell’ex Jugoslavia. A 25 anni, finita la guerra, era di nuovo in trincea per la ricostruzione. Nel novembre del 1945 ha fondato la sezione vicentina del Fante, estendendo negli anni successivi l’attività a tutta la provincia con decine di sezioni. Mantovani è stato il primo presidente della Federazione provinciale del Fante nel 1949, carica che ricoprirà ininterrottamente per 57 anni, per poi assumere l’incarico di ispettore regionale; nel 1971 diventa vicepresidente nazionale e nel 1974 viene eletto presidente dell’Associazione nazionale. Resta alla guida dei fanti italiani fino al ’92. Con lui iniziano i raduni nazionali e i pellegrinaggi ai sacrari.

Per i suoi “meriti patriottici, sociali e sportivi”, il 24 giugno 2002, nel giorno del suo 82° compleanno, l’allora sindaco di Vicenza Enrico Hüllweck gli consegnò la medaglia d’oro della città.

Ha lasciato alla Biblioteca Bertoliana i suoi cimeli, i documenti e le immagini che ripercorrono le vicende dei fanti in ambito provinciale e nazionale.