“Come d’incanto”, evento di raccolta fondi per la realizzazione una Recovery Room all’Ospedale di Vicenza

“Come d’incanto” sarà una grande festa per le famiglie con un unico obiettivo: raccogliere fondi il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Ospedale di Vicenza per la realizzazione della Recovery Room. Si tratta di una stanza in cui i genitori potranno accompagnare i bambini all’intervento (preanestesia) ed essere presenti al loro risveglio.

L’iniziativa, che si terrà in piazza dei Signori sabato 7 dicembre dalle 10 alle 14, è organizzata da Angeli Berici per la chirurgia pediatrica onlus con la collaborazione del Comune di Vicenza.

A presentare l’evento c’erano oggi in sala Stucchi il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Matteo Tosetto, per Angeli Berici il presidente Alberto Corrà, i soci fondatori Emiliano Barban e Concetta Naclerio, il presidente di Astego Motori Valter Greggio e Diletta Scandiuzzi, testimonial e campionessa mondiale di tiramisù.

“Sono orgoglioso di sostenere questa importante iniziativa che mi auguro sia partecipata per consentire di raccogliere quanto più possibile in modo che si possa realizzare il lodevole progetto – ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Matteo Tosetto -. E’ anche un’occasione di festa, non dimentichiamolo, che proprio con la magica atmosfera delle luci di Natale in piazza dei Signori consentirà di assaporare i momenti trascorsi con la famiglia e i propri cari”.

“Si è voluto intitolare l’evento natalizio Come d’incanto perchè è un modo di dire che ci rappresenta – ha spiegato Concetta Naclerio di Angeli Berici -. Infatti è l’unione di due parole “intensivo” e “cantare”, in francese charme, il cui significato etimologico pone l’accento sulla parola, la quale con il suo suono, con il suo respiro, diviene lo strumento che, come per incantesimo, rende con determinazione e consapevolezza l’impossibile una bellissima realtà. In questa epoca è malinconico osservare come la voglia di incantesimo si sia quasi totalmente persa, ma noi vogliamo credere che come d’incanto questa espressione possa tornare ad essere parte della vita comune, una forza creativa che trasforma i desideri delle famiglie in progetti reali”.

“Sono onorata di poter in anteprima lanciare il mio prodotto campione del mondo, “Dilettamisù”, in un’occasione così sentita in cui sento la responsabilità d’essere testimonial per Angeli Berici che sostiene l’infanzia – ha detto Diletta Scandiuzzi testimonial e campionessa mondiale di tiramisù, vicentina -. Spero che la dolcezza e la musica, che fanno parte della mia vita, possano toccare l’emotività di una vasta platea, emozionare universalmente ed essere di supporto ad un eccellenza quale la chirurgia pediatrica dell’Ospedale di Vicenza”.

Angeli Berici per la chirurgia pediatrica onlus sarà presente in piazza dei Signori ed accoglierà tutte le persone e le famiglie che vorranno partecipare a questo momento di condivisione, di festa, di degustazione grazie anche alla presenza della campionessa mondiale di tiramisù Diletta Scandiuzzi che preparerà il delizioso dolce.

A disposizione anche cioccolata calda, vin brulè, dolci vari, mentre gli amanti del salato potranno trovare dell’ottimo formaggio Moravia accompagnato da alcune marmellate.

A rendere la piazza ancora più magica ci penserà Astego Motori che esporrà 12 auto d’epoca con la possibilità di effettuare scatti fotografici. I più piccoli potranno salutare Babbo Natale e ricevere piccoli omaggi.

La musica di Radio Vicenza accompagnerà tutto l’evento.

Alle 11.30 è previsto un intervento da parte del dottor Alberto Corrà presidente di Angeli Berici per la chirurgia pediatrica onlus e del Primario di chirurgia pediatrica dell’Ospedale di Vicenza dottor Fabio Salvatore Chiarenza.