Colto in flagrante mentre ruba: nei guai 53enne vicentino

Arresto in flagranza alle 4 di questa mattina. Giuseppe Tamburini, classe 1968, pregiudicato, è stato arrestato in flagranza con una busta di cellophane con all’interno dei gelati freschi di congelatore.

Il tutto è iniziato alle 4, quando il titolare del bar “Buffet alla Stazione”, sito in via Chilesotti 21 a Bassano, ha ricevuto la segnalazione, sul proprio telefono, dell’allarme del suo bar. Sul cellulare, il titolare ha visto un uomo che, dopo aver scavalcato la recinzione, stava entrando nel giardino del bar.

Chiamato il 112, la Gazzella dell’Arma dei Carabinieri ha raggiunto la stazione ferroviaria e fermato Tamburini, che presentava escoriazioni alle mani visibili e che impugnava una busta di cellophane con all’interno dei gelati. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato indosso all’uomo mezzo grammo di cocaina, suddiviso in tre dosi. Successivamente, i militari hanno appurato che l’uomo ha forzato la porta con un martello, una mazzetta da muratore, uno scalpello e una pinza, tutti sequestrati.

L’uomo è stato dichiarato in arresto e trattenuto per il rito direttissimo. Non solo: è stato anche segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Vicenza.