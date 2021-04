Colto da malore, uomo muore nel Vicentino, sul posto eliambulanza

Un uomo di 86 anni è morto oggi poco dopo le 13 a Salcedo (Vicenza) mentre stava lavorando su un terreno di sua proprietà. A quell’ora è arrivata alla Polizia Locale Nord Est Vicentino una richiesta dal 118 affinché fossero agevolate le operazioni di soccorso.

L’uomo infatti era stato probabilmente colto da malore mentre si trovava in via Burani, strada che porta alla frazione di Laverda. Sul posto è stata inviata da Vicenza un’eliambulanza. Nonostante le operazioni di rianimazione della persona da parte del personale medico dell’elisoccorso, alle ore 13:20 veniva constatato il decesso. Si tratta di Oscar Marchi residente a Salcedo.

Dai primi accertamenti coordinati dal Pubblico Ministero del Tribunale di Vicenza, risulterebbe un decesso per probabili cause naturali. In ogni caso la salma è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per successivi accertamenti.