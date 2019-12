Colto da malore, muore in fabbrica a 42 anni

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Un malore che non gli ha lasciato scampo mentre aveva appena iniziato il turno di lavoro: è morto così, ieri mattina, in una fabbrica della Piana di Valdagno. Massimo Ruaro, 42 anni, sposato e padre di due figli, è stato probabilmente stroncato da un infarto. Il primo a prestargli soccorso è stato il titolare della fabbrica e nel frattempo è stato avvertito il 118 ma nonostante le manovre di rianimazione, non c’è stato nulla da fare.