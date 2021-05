Coltivava marijuana in casa per spaccio: denunciato 24enne vicentino

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Ieri pomeriggio, durante un controllo di un’abitazione a Dueville, la pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino, Distaccamento di Monticello Conte Otto, ha trovato in un locale seminterrato tre serre per la coltivazione di marijuana. Nei guai un 24 enne del posto.

Raggiunti dal Distaccamento di Sandrigo, i poliziotto hanno rinvenuto un impianto completo di lampade, deumidificatore ventilatore e filtri per l’aria, con conservate all’interno una decina di piante di marijuana di altezza appena inferiore al metro e un’altra trentina già recise e raccolte.

Inoltre, sono stati rinvenuti circa 300 grammi di foglie e inflorescenze già essiccate, pronte per il confezionamento. Il ragazzo che ha coltivato le piante aveva ammesso l’uso illecito, giustificandosi con la necessità, per lui e la sua famiglia, di ottenere maggior introiti, vista la difficile situazione economica del nucleo familiare. Il 24enne è stato denunciato per coltivazione, produzione e detenzione illecita di sostanza stupefacente a fine di spaccio.