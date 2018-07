Coltiva marijuana su suolo pubblico e lascia un messaggio ai visitatori

“Gentilmente, nel rispetto di chi la coltiva e trattandosi in fin dei conti di una pianta anch’essa frutto di madre natura, chiedo solo il rispetto per tale coltivazione, poiché non faccio del male a nessuno”.

E’ questo il testo scritto su un bigliettino trovato da alcuni tecnici di Viacqua Spa che, ieri mattina alle 10.30 si sono imbattuti su una piccola coltivazione di marijuana, allestita da ignoti in un’area verde vicino ad una centralina dell’acqua in via Biron di Sopra. Il personale di Viacqua si era recato ai piedi di Monte Crocetta per effettuare un normale controllo ad un impianto, presente in zona, dell’acquedotto comunale.

Hanno notato che vi stavano crescendo, rigogliose, tre piante di marijuana, mentre era evidente che una quarta era stata da poco eradicata. Vicino alla coltivazione l’inusuale bigliettino che testimonia la sensibilità verso la natura del misterioso coltivatore.

Sul posto sono state chiamate le volanti della Polizia di Stato di Vicenza, che hanno provveduto ad asportare le piante e portarle in questura. Sono lunghe dai 65 agli 80 centimetri e il loro peso lordo è di 450 grammi.