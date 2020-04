Coltelli e droga in auto: denunciato

Durante i controlli operati dai carabinieri nel territorio bassanese, una Gazzella della Sezione Radiomobile ha fermato G.Z., 26enne di Bassano del Grappa. In regola con i documenti dell’auto e personali, anche per quanto riguarda l’autocertificazione che attestava la ragione del suo spostamento. Anche se si mostrava calmo, i militari hanno deciso di sottoporlo ad una perquisizione personale e veicolare: sotto il sedile guida sono spuntati due coltelli, mentre in un porta oggetti, una dose di marijuana. Per tali motivi l’uomo è stato denunciato all’A.G. per porto abusivo di armi e segnalato alla Prefettura quale consumatore.