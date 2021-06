Colpo nella notte: rubati autocarri e gru da un’azienda vicentina

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel



Stamane alle 7 i carabinieri sono intervenuti per un sopralluogo di furto a Brendola (Vicenza), in via L. Einaudi 66.

Nella notte infatti, ignoti si sono resi responsabili di furto aggravato ai danni dell’azienda Bisson Gru S.r.l.

Dopo l’effrazione di un cancello carraio, si sono introdotti prima all’interno dell’area espositiva e poi, dopo aver forzato il portone d’ingresso, sono entrati nel capannone, da dove hanno rubato 3 gru (bracci nuovi da montare sugli autocarri).

Venivano rubati inoltre 2 autocarri e altro materiale da verificare, causando un danno in corso di quantificazione coperto da assicurazione.

Indagini a cura del Comando Stazione Carabinieri di Brendola