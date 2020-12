Colpo in gioielleria a Lonigo: giovane donna ruba monili per 15 mila euro

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Furto nella gioielleria Diva di Lonigo in via Ognibene. L’episodio ieri verso le 1930, in orario di chiusura. Una donna di circa 30 anni ha chiesto all’operatrice del negozio, una 60enne, di visionare alcuni gioielli. L’ha poi distratta chiedendo di vedere una cornice e chiedendo di andare a recuperare la scatola dell’oggetto. Quando la donna si è recata nel retrobottega, la giovane ha prelevato il rotolo portagioielli che le era stato proposto ed è fuggita. Il bottino è di circa 15 mila euro. Indagano i carabinieri che visioneranno anche le telecamere di videosorveglianza