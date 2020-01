Colpo dei soliti ignoti in città: via 6mila euro in gioielli

Un colpo da 6mila: i soliti ignoti hanno colpito il 13 gennaio scorso verso sera una casa in via Todeschini in città. La proprietaria, una 70enne, rientrata verso le 20, ha trovato l’appartamento a soqquadro e una porta finestra forzata: i ladri erano entrati dal terrazzino sul retro, a 5 metri di altezza. Rubati gioielli e preziosi per 6mila euro tra cui orologi, catenine, braccialetti, due anelli, medagliette sacre e un pendente in pietra.