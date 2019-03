Colpo da centinaia di migliaia di euro alla Banca degli Occhi di Mestre

Ammonta a diverse centinaia di migliaia di euro il bottino di un furto di strumentazione diagnostica avvenuto nella notte alla sede della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus, nel Padiglione Rama dell’ospedale all’Angelo di Mestre.

Le circostanze e le dinamiche dell’accaduto sono al vaglio delle forze dell’ordine. Gli appuntamenti già fissati per le visite ai pazienti sono stati rimandati a data da destinarsi, mentre l’ente non profit, dopo aver riunito un CdA straordinario, sta mettendo a punto un piano per affrontare l’emergenza. L’attività legata al processo di donazione e trapianto di tessuti oculari non ha subito alcuna interruzione ed è proseguita regolarmente. La Fondazione ha attivato una raccolta fondi per riparare il grave danno subito oggi dalla Banca degli Occhi. (ANSA).