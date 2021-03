Colpito dalla lama della motosega: vicentino miracolato

Questa mattina alle 9:50, a Camisano Vicentino, in via Vallalta, un anziano di 78 anni ha rischiato la vita mentre tagliava un ceppo con la sua motosega. La lama dell’attrezzo infatti, staccatasi dal manico, ha colpito l’uomo al torace e al collo. Fortunatamente, l’impatto non è stato violento, anzi ha preso solo di striscio l’uomo, che successivamente è stato portato in pronto soccorso con un semplice codice giallo.

Impegnato nel taglio di un ceppo, l’anziano di 78 anni stava utilizzando la sua motosega in operazioni routinarie, fino a quando questa non si è incastrata nel legno. L’uomo ha quindi tentato di disincastrare la lama dal ceppo, ma nel tentativo di liberarla ha invece causato il distaccamento della stessa dal manico. I denti della motosega sono quindi arrivati a colpire l’uomo, fortunatamente solo di striscio, evitando la tragedia.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del SUEM 118, che ha successivamente portato l’uomo in pronto soccorso.