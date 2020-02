Colpaccio a Sossano: vince mezzo milione di euro con un Gratta e Vinci da 5

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

La Dea Bendata passa per il Basso Vicentino e fa tappa a Sossano in via Roma all’edicola di Cesare Micheli.

Ancora ignota l’identità del vincitore o della vincitrice e in paese è già caccia al fortunato che ha acquistato un biglietto Gratta e Vinci da 5 euro (Nuovo Doppia Sfida) e ne ha vinti ben 500 mila. Il titolare Cesare Micheli dichiarato : “Non sappiamo chi possa essere il vincitore ma gli auguriamo il meglio, speriamo che porti fortuna anche a noi. Ho saputo giovedì 13 febbraio che qualcuno aveva vinto, quando mi ha chiamato Lottomatica riferendomi che un biglietto vincente era arrivato a Roma. Potrebbe essere sicuramente uno del paese, ma non posso dirlo con certezza -continua Micheli- perché passa anche gente dei paesi vicini. Nei giorni scorsi sono venuti dei turisti in corriera a visitare l’Eremo di San Teobaldo e si sono fermati. Chi sa chi può aver vinto?”