Colombara contro la Lega: “Fuori luogo il convegno sul Vangelo e la politica perché…”

“Trovo questo convegno davvero fuori luogo ed insensato” scrive il consigliere di minoranza Raffaele Colombara in riferimento al convegno “Il Vangelo e la politica” organizzato lunedì 20 gennaio nella sede provinciale della Lega. “Precisiamo -continua Colombara- il problema non è l’argomento, ma chi lo organizza, che non dovrebbe di certo essere un partito.

Dispiace che ancora una volta Celebron non perda occasione, grazie alla sua brillante astuzia, per portare Vicenza alla ribalta nazionale nel ridicolo.

L’argomento non è insensato, ma che lo proponga un partito (e nella fattispecie il partito Lega) è davvero fuori luogo.

Chissà se nel convegno l’assessore ricorderà che la sua amministrazione ha pesantemente attaccato realtà importantissime come la Caritas ed il Mezzanino perché generatori di degrado.

Chissà se userà lo stile arrembante solito per parlare di Campo Marzo, dei senzatetto in città, dei consumatori di droga che muoiono abbandonati nelle riva del fiume o della paura del diverso come mezzo di comunicazione elettorale.

O lo vedremo forse in uno stile pacato predicare tutto il bene che nella sua amministrazione e nel suo partito politico non si fa?

Dispiace davvero tanto dover, come opposizione, commentare queste cose, ma oggi questo è il livello degli amministratori che governano Vicenza.

Un livello bassissimo, dove la competenza ha perso ogni valore.

Vicenza -conclude- merita di più””.