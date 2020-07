Colline di Schio: musica, natura e scienza

Musica, scienza, natura e una fiaba. Questi i quattro elementi che accompagneranno le proposte estive promosse nell’ambito del progetto Colline di Schio. Tre concerti in altrettanti luoghi dell’arco collinare e montano scledense con l’Associazione Musicale Gruppo Caronte, sei uscite guidate a piedi alla scoperta di angoli stupendi: Bosco di Tretto, Monte Magrè, San Ulderico, Monte Novegno con la Cooperativa Ecotopia e Biosphaera, e l’inaugurazione di un nuovo percorso stabile legato a una fiaba ambientata in un bosco di località Cerbaro, nata da un’idea dell’Associazione Restart, dalla penna di Nicoletta Asnicar e in collaborazione con il Comune. Si presenta così il programma per l’estate 2020 che, come tutto il progetto Colline di Schio, punta a riscoprire, valorizzare e rendere protagonista lo splendido territorio collinare attorno alla città.

SPETTACOLI IN COLLINA

Si inizia sabato 25 luglio con un appuntamento unico nel suo genere. Per la prima volta la località Bosco di Tretto diventerà teatro di un concerto all’alba. Alle 5.15, infatti, all’agriturismo Il Picchio Bruno si esibirà il Gruppo Caronte, associazione di musicisti vincitrice di numerosi premi nazionali e internazionali con all’attivo un’intensa attività concertistica di oltre 2mila spettacoli portati in scena in tutto il mondo in poco più di 30 anni. Le luci e i colori dell’alba avranno come colonna sonora la musica dei Festival di Woodstock e Isola di Wight con brani di Joe Coker, Beaz, Joplin, Hendrix, Santana, The Who e interpretati da violino, violoncello, arpa, pianoforte e voce. Finale a sorpresa!

Il secondo appuntamento con la musica in collina, poi, è in programma mercoledì 12 agosto alle 18.30, sempre con il Gruppo Caronte. Sarà La Casa delle Banane di Monte Magrè a ospitare un originale programma dedicato alla musica metal e ai gruppi precursori di questo genere riadattati in in veste classica.

Il terzo e ultimo spettacolo, invece, sarà un viaggio fra miti e costellazioni alternato alla musica. Sabato 22 agosto alle 21, nella nuova struttura ricettiva Casa vacanze Villa Facci di Santa Caterina di Tretto, le note del Gruppo Caronte saranno accompagnate dalla voce di Fabio Peri, direttore del Planetario “U. Hoepli” di Milano, che guiderà il pubblico nella lettura delle stelle.