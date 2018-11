COLLI BERICI – Tutto esaurito per Ultrabericus Winter

Il 2 dicembre si corre sui Colli Berici la sorella invernale di Ultrabericus Trail

Ultrabericus Winter: 900 pettorali a ruba. È già tutto esaurito.

Grande soddisfazione per l’apprezzamento che sta dimostrando la community dei trail runners.

(foto: Circolo Fotografico Leoniceno – Claudio Binella)

Era nell’aria, ma in casa Ultrabericus Team non ci volevano credere fino a pochi giorni fa, quando anche il novecentesimo pettorale della Ultrabericus Winter 2018 è andato venduto. È quindi scattata la procedura di overbooking, accettando una piccola percentuale di iscritti in più, per dare a più concorrenti la possibilità di esserci e, tenendo conto delle usuali defezioni dell’ultimo minuto, per avere tutti i novecento partenti possibili in startline. E poco fa anche questa possibilità è andata esaurita anche.

Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore di gara, Enrico Pollini: “Essere alla terza edizione, con un format più soft, ma pur sempre con lunghezze e pendenze che si faranno sentire nel rigore dell’inverno, e chiudere in anticipo le iscrizioni, è segno che il pubblico di appassionati sta riconoscendo qualità alla nostra manifestazione e del lavoro del team. Per tipologia di gara, quello del 2 dicembre sarà un appuntamento ad alto tasso di vicentinità, pur non mancando una cospicua partecipazione da tutto il Veneto e dalle regioni confinanti, oltre a qualche nome internazionale.

Fervono nel frattempo i preparativi, ed in particolare della Squadra Boschiva di Ultrabericus Team, già da qualche fine settimana all’opera sui sentieri del tracciato con motoseghe, decespugliatori, brusche e forbicioni e, dove serve, anche con pala e piccone, per garantire il meglio ai concorrenti, ma anche per contribuire alla più generale fruibilità dei sentieri berici.

Ad attendere la carica dei 900, anche nella terza edizione ci saranno due percorsi: uno Speed di 17 km e 600 mD+ e un Integrale da 34 km e 1.400 mD+. Partenza e arrivo confermati in Piazza Rumor a Torri di Arcugnano. Il percorso si snoderà sui colli che circondano il lago e le valli di Fimon, toccando i campanili delle frazioni di Pianezze, Villabalzana, Lapio, Fimon, Perarolo e Arcugnano.Per rendere più pungente la sfida di questo inverno ormai alle porte, Ultrabericus Winter viaggerà in accoppiata con la Garda Trentino Xmas Trail (Torbole sul Garda – TN 15/12/2018) per premiare i primi cinque concorrenti maschili e femminili che metteranno a segno la miglior somma di tempi sulle due gare per il Winter Xmas Trail Challenge.A supporto della manifestazione si riconferma il marchio New Balance, affiancato da iRun (che in settimana ospiterà presso il proprio punto vendita di Vicenza la presentazione ufficiale dell’edizione 2018), La Mia Casa Group, Maggiore Autonoleggio, Pasticceria Loison e Brunello autotrasporti per la logistica.In attesa, quindi, che si accendano i riflettori sulla terza edizione, non resta che scaldare i motori, adattare vestiario e attrezzatura ai rigori dell’imminente inverno e dire addio all’asfalto, da sempre “bandito” in casa Ultrabericus (se non per piccolissimi tratti).