Colf la deruba di 100mila euro in 10 anni: anziana lo scopre grazie alle telecamere

I militari della Stazione di Piovene Rocchette hanno denunciato una coppia, C.M.C., 52 anni incensurata e M.L., thienese di 44 anni incensurato, per indebito utilizzo di carte di credito, furto aggravato e ricettazione. A carico dei due sono stati acquisiti gravi indizi su furti perpetrati a casa di una donna di Cogollo del Cengio di 80 anni dove la donna della coppia faceva la colf.

L’indagine è iniziata pochi mesi fa quando l’anziana signora, per la quale la donna effettuava le pulizie domestiche, l’ha denunciata per averle sottratto soldi e monili per un valore totale di circa 100.000 euro nell’arco di dieci anni. La vittima aveva sempre lamentato alla propria domestica, di quando in quando, di non trovare gioielli o soldi che ricordava di aver lasciato appoggiati sui mobili della casa ma la colf negava ogni addebito. Negli ultimi mesi l’anziana, però, non fidandosi più della sua collaboratrice, ha provveduto a far installare un sistema di videosorveglianza all’interno dell’abitazione: dalle immagini raccolte si è potuto vedere che regolarmente C.M.C. prelevava i preziosi ed il denaro lasciati dalla vittima sui diversi ripiani all’interno della casa, nonché ne fotografava altri col cellulare.

In una di queste occasioni la colf aveva rubato anche due carte di credito usate poi nei giorni successivi per pagare dei pedaggi autostradali ed alcuni acquisti presso un supermercato di Zanè, quest’ultimo non andato a buon fine. In quel caso, al fallito pagamento con la carta rubata, ne è seguito subito un altro dello stesso importo con una carta intestata a M.L., identificato anche tramite le telecamere interne del negozio.

I militari hanno quindi eseguito due perquisizioni domiciliari nei confronti della coppia di sospettati, trovando nella disponibilità di M.L. la carta di credito utilizzata indebitamente ed intestata alla vittima, nonché il cellulare in uso alla C.M.C., entrambi posti sotto sequestro.