Coldiretti Vicenza per le famiglie in difficoltà: 4 pacchi alimentari a Noventa Vicentina

Coldiretti prosegue nella sua campagna solidale. Pacchi contenenti specialità “Made in Italy” saranno distribuiti direttamente dalle Coldiretti di tutta Italia alle persone in difficoltà. I Consorzi Agrari d’Italia e le aziende agricole socie di Coldiretti hanno infatti agito in sinergia, scegliendo di rinunciare a propri compensi straordinari a favore di una operazione di solidarietà importante per i tanti cittadini che in questo momento si trovano in difficoltà anche per mangiare. L’obiettivo è quello di donare 5 milioni di chili di cibo ai nuovi “invisibili”, aumentati a causa della pandemia ancora in corso, facendo di questa iniziativa la più grande offerta di cibo mai realizzata dagli agricoltori italiani. Anche Coldiretti Vicenza sta distribuendo questi pacchi per i vari comuni della provincia. La distribuzione avviene in collaborazione con le Amministrazioni comunali che, tramite i Servizi sociali e la rete del mondo associativo, vanno ad individuare i nuclei familiari più bisognosi di sostegno. Un quantitativo di pasta, riso, olio, pelati e latte a lunga conservazione, in 4 pacchi, è stato consegnato anche al Comune di Noventa Vicentina dal Delegato Giovani Impresa Coldiretti Vicenza, Marco Buratti, e dalla Vice Presidente Coldiretti Vicenza, Cristina Zen. Tramite i Servizi sociali comunali e l’Associazione parrocchiale San Vincenzo ora si procederà alla consegna alle famiglie.