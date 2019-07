Coldiretti e Campagna Amica protagonisti in tutta la provincia

Fine settimana ricco di appuntamenti per Coldiretti con Campagna Amica Vicenza in tutta la provincia, a partire dalla città capoluogo, interessata dal trasferimento del mercato del Foro Boario, nel cuore del quartiere di Ca’ Balbi, in via Generale Dalla Chiesa.

Al mercato coperto di Campagna Amica di Vicenza, in contra’ Cordenons 4, è tempo di Bio e di tradizioni, per riscoprire il cibo genuino e dai sapori autentici e, in particolare per imparare ad utilizzare i prodotti nel migliore dei modi, per esaltarne il gusto e portare a tavola pietanze deliziose.

“Piatti sani e colorati, rigorosamente di stagione – commenta il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – sono ciò che il cittadino consumatore desidera ed i nostri produttori, sempre in prima linea, hanno colto questa esigenza, quindi hanno pensato ad una serie di menù che vanno proprio in questa direzione. Questo ci fa comprendere quanto sia importante stabilire un dialogo con i visitatori del mercato, comprendere le loro aspettative e, nei limiti del possibile, cercare di far sì che si concretizzino. Senza dubbio, il rapporto diretto produttore-consumatore rappresenta un valore aggiunto, per il mondo agricolo, che non ha pari. Per questo andiamo avanti convinti nella nostra “missione” per incentivare il consumo di cibo fresco, genuino e del territorio”.

Così sabato 13 luglio dalle 11 verrà presentato “A tutto Bio” con Silene, mentre domenica sarà la volta di una ricetta della tradizione vicentina, per non dimenticare i piatti che contraddistinguono la vicentinità, con un piatto direttamente dal calendario gastronomico.

Venerdì 12 luglio alle 10, invece, nell’ambito di Fattorie aperte, l’azienda El Tabaro a Malga Mazze Superiori a Lugo di Vicenza – Monte Corno, proporrà il laboratorio “Un Sigillo di Campagna Amica: il formaggio Burlino”, un percorso dedicato alla conoscenza di un formaggio straordinario, che i vicentini che frequentano il mercato coperto di Vicenza ed il mercato di Bassano del Grappa ben conoscono.

Domenica 14 luglio alle 14, nell’ambito della rassegna “E…state in Marcesina e dintorni”, a Malga II Lotto Marcesina ad Enego verrò proposto il Concerto Recital di Davide Peron con Mi rifugio in tour, e nel contempo, la mostra fotografica del fotografo Giovanni Paolo Sperotto, quindi lo shooting fotografico per i partecipanti.

Tornando alla città, invece, da questa settimana il mercato del Foro Boario verrà trasferito nel cuore di Ca’ Balbi. Soddisfatto il direttore di Coldiretti Vicenza, Cesare Magalini: “grazie alla delibera del Consiglio comunale di Vicenza ed alla disponibilità dell’assessore Silvio Giovine, il mercato di Campagna Amica del venerdì pomeriggio in zona Foro Boario, da questo venerdì 12 luglio, verrà trasferito a Ca’ Balbi, tra Via Generale Dalla Chiesa e Via Maurisio, vicino al parco giochi in un quartiere di famiglie attente alla spesa e molte già clienti del mercato, che hanno espressamente manifestato l’esigenza che il mercato stesso potesse essere effettuato in un luogo più centrale rispetto al quartiere”.

Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica Vicenza sarà operativo sabato dalle 8.30 alle 13.30 e domenica dalle 9.00 alle 13, pertanto i visitatori potranno testare personalmente la qualità dei prodotti e misurarsi con le ricette che i produttori sapranno consigliare per utilizzare al meglio le eccellenze vicentine.

Proseguono, inoltre, due importanti iniziative di Coldiretti Vicenza, la raccolta firme “Stop cibo anonimo”, con la quale l’Organizzazione maggiormente rappresentativa del mondo agricolo chiede all’Europa di proteggere la salute dei cittadini e prevenire le frodi alimentali. Inoltre, sono sempre tutti puntati i riflettori sulla campagna educativa #adottaunalbero, di cui Coldiretti Vicenza è capofila, e che ha riscosso uno straordinario successo istituzionale ed adesione da parte di cittadini ed imprese. Un progetto che va sostenuto, perciò è importante che i vicentini continuino ad essere generosi, dando il proprio contributo attraverso il C/C #adottaunalbero IBAN: IT 60 R 03069 11886 100000000169.