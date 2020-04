Coldiretti: con Pasqua blindata gli agriturismi di Campagna Amica vanno a casa delle famiglie

Le festività pasquali si faranno tra le mura domestiche e si dovrà rinunciare al pic-nic di Pasquetta. Arrivano in soccorso, però, i cuochi contadini di Terranostra/Campagna Amica, pronti a consegnare il menù a kmzero direttamente a casa.

Basta un click ed il piatto della tradizione locale arriva in tavola. Sia per la domenica delle Palme che per Pasqua è possibile, infatti, consultare il sito http://mercatovicenza.it/la-cucina-contadina-a-casa-tua/ o https://veneto.coldiretti.it/news/campagna-amica-a-casa-tua/ alla pagina facebook Campagna Amica Vicenza e concordare l’ordine direttamente con l’operatore agrituristico. L’obiettivo della Coldiretti è garantire a tutti una tavola “apparecchiata” con prodotti freschi e di qualità nell’ambito della campagna #MangiaItaliano a difesa del Made in Italy, del territorio, dell’economia e del lavoro.

“Gli agriturismi, naturalmente, garantiscono oltre a tutte le migliori condizioni igienico sanitarie previste dalle norme – aggiunge il direttore di Coldiretti Vicenza, Cesare Magalini – anche il servizio di consegna dei piatti contadini del giorno, elaborati con prodotti di stagione del proprio orto o forniti dai colleghi contadini del circuito provinciale di Campagna Amica di Vicenza, come le erbe spontanee raccolte nel bosco o in campagna, l’asparago del territorio, le carni o gli spiedi di allevamenti vicentini e tanto altro, in base alle disponibilità aziendali del periodo, sempre contrassegnate da una proposta di qualità e genuinità”.

Il comparto ha da subito registrato l’azzeramento di prenotazioni di cerimonie, cene e pranzi conviviali, soggiorni e vacanze, con gravi perdite.

“Un danno indubbiamente destinato ad aumentare – spiega il presidente di Terranostra Vicenza, Riccardo Lotto – con l’approssimarsi delle festività pasquali caratterizzate ancora dal blocco degli spostamenti a causa della pandemia in corso. Un conto salato, che colpisce un sistema già in grande difficoltà dopo settimane di chiusura. Sull’orlo del crack sono alberghi e ristoranti, ma anche i nostri agriturismi, presenti in modo capillare sul territorio vicentino e per i quali la Pasqua segna tradizionalmente l’inizio della stagione turistica, con il risveglio della natura in primavera, che offre il miglior spettacolo delle campagne e, naturalmente le eccellenze enogastronomiche più attese”.