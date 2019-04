Coldiretti, a Pasqua vince la tradizione contadina

Sarà un weekend di Pasqua ricco di eventi a Vicenza ed in provincia, dove i protagonisti saranno i prodotti di stagione, ma anche piante e fiori, dato che è il momento di pensare a rimettere in ordine giardini e balconi.

Sabato, domenica e lunedì, infatti, al mercato coperto di Campagna Amica in contra’ Cordenons n. 4 a Vicenza, la primavera esploderà, in occasione del fine settimana più colorato dell’anno, quello della Santa Pasqua.

Sabato 20 aprile dalle 9.00 alle 12.30 il tema sarà “Orto e Giardino da asporto” con l’azienda Agrifloor. A seguire i “Profumi di lavanda” con azienda Le Poscole, quindi una straordinaria “Caccia all’uovo: nei dintorni di Corso Fogazzaro”, alla ricerca di indovinelli per una dolce sorpresa. Ed alle 11 la tombola pasquale.

Domenica 21 e lunedì 22 il mercato proposto proporrà una esposizione di piante da orto e da giardino all’ingresso di Corso Fogazzaro.

“Abbellire il proprio giardino o balcone è fondamentale per mantenere curata la propria casa – commentano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù – e per dare un senso di accoglienza e colore diversi. Inoltre, con le opportunità offerte a livello fiscale è anche possibile portare in detrazione parte delle spese sostenute”.

Con il ritorno del sole e della voglia di stare all’aria aperta, anche il giardinaggio torna in voga, così come la ricerca di una pianta nuova per abbellire il proprio giardino, di fiori con un colore di tendenza per la propria terrazza, di un’idea originale per il proprio balcone, di un ortaggio sfizioso per il proprio orto. A tutti questi appassionati ed agli amministratori condominiali, Coldiretti ricorda che anche per il 2019 è attivo il Bonus Verde. È possibile, infatti, richiedere la detrazione fiscale per la sistemazione di giardini e terrazzi. L’importo del bonus riconosciuto è pari al 36% e sarà possibile detrarre fino ad un massimo di 5.000 euro di spesa. Il Bonus Verde spetta anche per le spese sostenute per realizzare coperture a verde e giardini pensili. È fondamentale che i pagamenti per le spese sostenute dal 1 gennaio siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

Gli eventi pasquali, però, non si fermano alla città. Il giorno di Pasquetta, infatti, avrà luogo la Festa dell’Asparago Bianco di Bassano Dop a Bassano del Grappa in Piazza Libertà, dove oltre all’Asparago Bianco di Bassano Dop le aziende di Campagna Amica animeranno la piazza con i migliori prodotti del territorio.

Per il pranzo di Pasqua vince la tradizione, a casa e negli agriturismi di Campagna Amica. Risotto con erbette di campo e uova sode colorate sono alcuni dei piatti che non possono mancare sulla tavola dei vicentini.

“Oggi come un tempo il primo è a base di riso. E la ricetta è quella tradizionale: chicchi di Vialone Nano Igp o Carnaroli con frattaglie del pollo o, in alternativa alla carne – aggiungono Cerantola e Palù – le erbette di campo, come i bruscandoli (luppolo selvatico), le rosoline, i carletti o, naturalmente, il nostro meraviglioso Asparago Bianco di Bassano Dop. Asparago che sarà anche il contorno perfetto per accompagnare le uova che, come vuole la tradizione della nonna, sono servite soprattutto sode colorate naturalmente di rosso se bollite nell’acqua con le bucce di cipolla, di verde se si impiegano le foglie di ortica o gialle con lo zafferano”.

Il dolce non potrà che essere la “fugassa”, realizzata con il tradizionale impasto di zucchero, farina, acqua, uova e, volendo, canditi, uvette o mandorle.