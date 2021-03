Cocaina nella mascherina, automobilista nei guai

Nella tardo pomeriggio di ieri, gli Agenti di polizia delle volanti della Questura di Vicenza hanno segnalato un cinquantaduenne trevigiano per possesso ad uso personale di cocaina. Il fatto è avvenuto in Strada Marosticana nel corso dei normali controlli atti a verificare il rispetto della normativa anticovid.

L’uomo, anche se in possesso di regolare autocertificazione, era stato notato dagli Agenti per un anomalo rigonfiamento al volto. Una volta abbassata la mascherina, i poliziotti hanno immediatamente rilevato un sacchetto in cellophane nascosto nel dispositivo di protezione; all’interno dell’involucro un grammo di cocaina, che il conducente ha ammesso di avere per uso personale.

Oltre alla segnalazione alla Prefettura, i due Agenti hanno provveduto a ritirare la patente dell’uomo, come da disposizione normativa.