Cocaina nel pianoforte e nell’auto: arrestata coppia nel Vicentino

Nel corso di una recente operazione di Polizia, eseguita nella mattina di

giovedì 21 maggio in località Cresole di Caldogno, gli agenti della sezione

narcotici della Squadra Mobile hanno proceduto all’arresto in flagranza di

reato di P.A., cittadino albanese, e di C.N.C., cittadina italiana, entrambi

residenti nel vicentino, trovati in possesso di una notevole quantità di

cocaina divisa in numerose dosi.

L’operazione, scattata alla prime ore della mattinata, è il risultato di una

mirata e riservata attività d’indagine diretta al contrasto dello spaccio e del

traffico di stupefacenti sul territorio vicentino.

Gli investigatori della narcotici dopo un lungo appostamento nelle vicinanze dell’abitazione dei due, vista l’urgenza e la necessità di non essere scoperti, sono entrati all’interno della casa perquisendola e rinvenendo numerosi involucri di diverse dimensioni e peso contenenti cocaina, per un peso complessivo superiore ad 800 grammi.

Gli agenti dell’antidroga hanno, inoltre, sequestrato materiale di vario tipo solitamente utilizzato per il confezionamento della droga, due bilancini e numerose buste in cellophane trasparente utilizzate per confezionare lo stupefacente. Terminata la perquisizione e sequestrato lo stupefacente rinvenuto, P.A. e C.N.C. sono stati arrestati per detenzione in concorso di fini di spaccio di sostanze stupefacenti.