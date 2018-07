Cocaina e hashish in auto: arrestato 26enne

Sorpreso con sostanza stupefacente. Arrestato.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nel pomeriggio del 12 luglio 2018, procedevano all’arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di Abderrazzak El Hairani, 26enne tunisino, regolare in Italia, domiciliato a Vicenza, CON PRECEDENTI.

L’uomo, alle ore 14.00 circa, in via Lanza del capoluogo, mentre si trovava alla guida della propria autovettura è stato sottoposto ad un controllo di iniziativa da parte della pattuglia dei militari dell’Arma, impegnati nella zona per un servizio di prevenzione, nel corso del quale notando il palese stato di agitazione della persona procedevano alla perquisizione del mezzo che consentiva di rinvenire, occultati nel vano portaoggetti, gr. 8 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina e gr. 207 circa di sostanza stupefacente del tipo hashish, confezionata in piu’ dosi pronte per essere cedute.

Al termine delle formalità di rito veniva accompagnato presso la Casa Circondariale “Del Papa”, così come disposto dal Pubblico Ministero di turno.

Le indagini proseguono per verificare la provenienza delle sostanze ed individuare i potenziali acquirenti.