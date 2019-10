Coca, bilancino e materiale per lo spaccio pronto in casa: arrestata donna

I carabinieri della Stazione Marostica, impegnati in un servizio preventivo finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente, hanno arrestato una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arresto è scattato oggi, al termine di un’attività info-investigativa nata lo scorso settembre quando, gli stessi investigatori, hanno arrestato due italiani Giuseppe Zanfardini e Daniele Carriero, entrambi 32enni, per il possesso di più di un etto e mezzo di cocaina. Le indagini tecniche avviate, i riscontri acquisiti con il lavoro sul campo, quello fatto per strada e la direzione del magistrato titolare dell’indagine, hanno permesso di arrivare a Ambra Novali, 37enne di Breganze. Durante la perquisizione domiciliare, son stati rinvenuti 53,5 grammi di cocaina, in parte già pronta per lo spaccio, un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento, tutto sequestrato. Accompagnata in caserma, è stata arrestata e poi ai domiciliari.