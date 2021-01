Coalizione fra Big negli USA per il passaporto vaccinale

Diverse società e ONG americane, tra cui Microsoft, Salesforce e Oracle, hanno formato una coalizione chiamata VCI (Vaccination Credential Initiative) per sviluppare un passaporto per le vaccinazioni, secondo una dichiarazione rilasciata giovedì. La coalizione anticipa l’eventuale necessità di dimostrare alle autorità e alle aziende di essere stati vaccinati contro il Covid-19. Questo passaporto potrebbe assumere la forma di un portafoglio digitale o in formato cartaceo.

“L’obiettivo è consentire alle persone di avere accesso alla cartella delle vaccinazioni (…) di tornare al lavoro ea scuola, riprendere a viaggiare e vivere, tutelando la riservatezza dei propri dati”, ha spiegato Paul Meyer, capo della fondazione Commons Project.