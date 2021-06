Cluster Covid a Isola Verde di Chioggia: 14 contagiati

Dopo la scoperta di un caso di positività al Covid-19 registrato in un centro estivo in località Isola Verde, l’Ulss 3 Serenissima ha proceduto a indagine epidemiologica. Su 50 tamponi, sono risultati altri contagiati:

esattamente 14 persone, tutte estranee al territorio dell’Ulss 3 Serenissima. Il cluster si è sviluppato in un camp sportivo dedicato ai giovani atleti del rugby, lontano e distanziato dal villaggio vacanze locale.

Tutti i contagi sono correlati alle attività del centro estivo e sono in gran parte minori: i positivi sono già rientrati nei territori di residenza e posti in isolamento.

Ai soggetti che risultavano essere stati nei “contatti stretti” è stata invece imposta la consueta quarantena.

I tamponi positivi raccolti con l’indagine epidemiologica sono stati inviati ai laboratori di competenza per verificare la presenza di varianti particolari del virus.