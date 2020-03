Clonano carta per fare acquisti in salumeria

Singolare clonazione di una carta di credito a Vicenza. Vittima un ragazzo di 22 anni residente a Foggia ma domiciliato in città, che si è recato in questura per sporgere denuncia. Nei giorni scorsi, sul suo telefonino, è arrivata la notifica di un acquisto effettuato utilizzando la sua carta Postepay Evolution (circuito Mastercard) in una salumeria di Torre del Greco. Il clonatore aveva speso 150 euro all’Angolo dei Salumi, negozio della città campana.