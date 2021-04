Climber ferito a Lumignano e biker caduta: gli interventi del Soccorso Alpino di oggi

Alle 10.45 di stamattina circa una squadra del Soccorso alpino di Padova, che stava prestando assistenza lungo il percorso della Granfondo Spaccapria, è intervenuta per una ciclista finita a terra dopo aver perso il controllo della propria mountain bike. Alla ragazza, M.T., 23 anni, di Montebello Vicentino, che stava scendendo dal Monte Ventolone, a Galzignano Terme (PD) e aveva riportato una sospetta frattura al gomito, è stato immobilizzato il braccio. Una volta caricata in barella, è stata trasportata per oltre due chilometri a piedi, per essere poi affidata all’ambulanza partita per l’ospedale di Abano. Conclusa la gara, passate le 13 i soccorritori si sono spostati sul luogo di un secondo incidente, dove si trovavano già i reperibili. Salendo primo di cordata una via del settore Piramide a Lumignano, a Longare, infatti un freeclimber, D.D., 23 anni, si Rubano (PD), era volato cadendo e terra e sbattendo la testa. I soccorritori, dieci in tutto comprese due infermiere di Stazione, gli hanno prestato le prime cure per un probabile lieve trauma cranico e poi lo hanno accompagnato all’ambulanza.