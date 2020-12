Clienti a cena senza il pernottamento, l’Hotel de la Poste di Cortina multato e chiuso

Quegli ospiti a cena erano lì senza il pernottamento, in barba alle norme antiCovid: per l’Hotel de la Poste di Cortina è scattata quindi la chiusura di cinque giorni a partire da oggi, dopo il provvedimento firmato dal Commissariato di polizia locale. E gli ospiti dei prossimi giorni sono costretti a “emigrare” in altri hotel.

Il controllo è avvenuto durante il Ponte dell’Immacolata dell’8 dicembre: l’hotel aveva riaperto il 4 dicembre. Ieri la polizia di Stato ha notificato il provvedimento di chiusura di cinque giorni al titolare dell’Hotel de la Poste per il mancato rispetto delle misure anti-Covid.