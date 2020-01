Claudio Ronco, “Il Connettivista”, a Noventa

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:



Un’interessante e significativa iniziativa culturale, prima delle proposte culturali a Noventa Vicentina tra gennaio e aprile 2020, attende la cittadinanza mercoledì 15 gennaio alle ore 20:30 presso la Sala Mostre di Villa Barbarigo. Ospite della serata sarà il Prof. Claudio Ronco, direttore del Dipartimento di Nefrologia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, che presenterà il libro “Il connettivista”. Lo scienziato in equilibrio tra umanesimo e tecnologia, medicina ed etica, che continua a curare e a prendersi cura delle sofferenze del malato, non solamente quelle fisiche. A introdurre la serata sarà il giornalista direttore della rivista “Il Basso Vicentino” Turridu Busato. Nell’occasione si potrà acquistare il libro autografato facendo in questo modo anche un’offerta alla ONLUS “Amici del rene” di Vicenza, e quindi aiutando la ricerca.