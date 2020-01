Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

“Fratelli d’Italia continua a crescere anche in provincia di Vicenza” – queste le parole oggi di Sergio Berlato, nella conferenza stampa svoltasi in città per annunciare l’adesione di Claudio Cicero e della sua lista civica al progetto politico di Fratelli d’Italia.