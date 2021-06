Classifiche Fimi: Sangiovanni in testa per la terza settimana di fila

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Un’Ansa riporta che Sangiovanni, il giovane cantante vicentino arrivato secondo nell’edizione di Amici di quest’anno, è in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana per la terza settimana consecutiva con il suo omonimo album. L’artista resta in testa anche con i singoli con il brano Malibù.

Alle spalle di Sangiovanni, al secondo posto ci sono i Maneskin con Teatro d’Ira – Vol. 1, mentre al terzo si trova il rapper Rrkomi con Taxi Driver. Quarto posto per Aka 7even e quindo per Deddy con Il cielo contromano. Seguono Red Bull 64 Bars The Album, il progetto promosso da Red Bull e Island Record, Ernia con Gemelli-Ascendente Milano, di nuovo i Maneskin con Il ballo della vita, e poi l’altra vicentina, Madame, con il suo disco omonimo. Chiude la top 10 Caparezza con Exuvia.

1) SANGIOVANNI, SANGIOVANNI (SUGAR-UNIVERSAL MUSIC)

2) TEATRO D’IRA – VOL. I, MANESKIN (RCA RECORDS LABEL-SONY)

3) TAXI DRIVER, RKOMI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) AKA 7EVEN, AKA 7EVEN (COLUMBIA-SONY)

5) IL CIELO CONTROMANO, DEDDY (WM ITALY-WARNER MUSIC)

6) RED BULL 64 BARS, THE ALBUM ARTISTI VARI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

7) GEMELLI-ASCENDENTE MILANO, ERNIA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

8) IL BALLO DELLA VITA, MANESKIN (RCA RECORDS LABEL-SONY)

9) MADAME, MADAME (SUGAR-UNIVERSAL MUSIC)

10) EXUVIA, CAPAREZZA (POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC)

Questi i singoli più scaricati:

1) MALIBÙ, SANGIOVANNI (SUGAR-UNI)

2) ZITTI E BUONI, MANESKIN (RCA RECORDS LABEL-SME)

3) LOCA, AKA 7EVEN (COLUMBIA-SME)

4) LADY, SANGIOVANNI (FASCINO P.G.T.-THE ORCHARD)

5) NUOVO RANGE, RKOMI, SFERA EBBASTA & JUNIOR K (ISLAND-UNI)