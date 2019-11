Clandestino trovato in un treno merci, controlli ancora in corso (VIDEO)

Un uomo è stato trovato stamane all’interno del vagone di un treno merci proveniente da Villa Opicina (frontiera triestina con la Slovenia) e diretto a Cuneo, carico di mais in stazione a Vicenza. E’ stato individuato perché dal vagone si sentivano dei colpi. Sono intervenuti i poliziotti della Polfer e sono stati chiamati i Vigili del Fuoco, mentre il treno è stato dirottato in un binario secondario in via D’Annunzio in zona Ferrovieri. Una volta aperti i bocchettoni è stato trovato nel mais ed era in buone condizione. Le operazioni di controllo dei 30 vagoni sono tuttora in corso.

L’uomo ha dichiarato di avere 36 anni e di essere libico. Lo straniero è stato portato per controlli al Pronto Soccorso. Si procederà poi con le pratiche per l’identificazione e verrà dato in carico all’Ufficio Immigrazione della Questura.