Clandestino a bordo di una Jaguar a Vicenza: portato in Questura

Un 31enne straniero è stato denunciato ieri sera dalla Polizia di Stato di Vicenza. Durante un servizio di pattugliamento del territorio, una squadra delle volanti ha notato in viale Verona a Vicenza una Jaguar di colore nero opaco sospetta. Hanno fermato il veicolo e a bordo vi erano due soggetti di nazionalità nigeriana entrambi con precedenti. Alla guida un nigeriano risultato regolare e come passeggero un connazionale di 31 anni (I.A.) privo di documenti. E’ stato portato in questura. Il giovane era entrato in Italia nel 2015, la sua richiesta di asilo era stata respinta, come pure il ricordo. Da allora è clandestino. Ha dichiarato di essere domiciliato in città nell’abitazione di un connazionale. E’ stato denunciato per il reato di clandestinità.