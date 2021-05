Clandestini viaggiano nel cassone di un camion dalla Bulgaria a Foza

Il Giornale di Vicenza di oggi riporta del viaggio compiuto da tre giovani clandestini, nascostisi in un camion che trasportava vasi di vetro e arrivati in Italia, a Foza, dalla Bulgaria.

Il fatto è accaduto giovedì mattina allo stabilimento di confetture biologiche Rigoni di Asiago in via Gecchelini. I tre pakistani, due ventenni e un sedicenne, sono stati trovati dolorati ma praticamente illesi nel cassone del camion arrivato dalla Bulgaria. Aperto il portone del rimorchio, i tre sono usciti e si sono allontanati verso il centro del paese, prima di venire trovati dai carabinieri di Asiago, che li hanno immediatamente sottoposti a tampone.

I tre sarebbero arrivati a Foza a bordo del camion partito lunedì da Plovdiv, in Bulgaria, luogo da cui vengono inviati i vasi di vetro utilizzati per il confezionamento delle marmellate. Non è chiaro però se i tre siano saliti a bordo del mezzo già in Bulgaria, visto che il camion ha attraversato anche Serbia, Bosnia, Croazia e Slovenia. La rotta dei balcani è una delle più battute dai clandestini negli ultimi anni, soprattutto per le persone in fuga dal Medio Oriente.