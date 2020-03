Cittadino sorprende ladro di auto

Una volante della Polizia è intervenuta ieri sera verso le 21 a Vicenza nel quartiere piscine, poichè un cittadino lì residente aveva visto un soggetto in bicicletta, vestito di scuro, con berrettino con frontino tipo baseball, aggirarsi in modo sospetto tra le auto in sosta, per poi allontanarsi frettolosamente. Sceso in strada a controllare il cittadino ha visto che una Golf, regolarmente parcheggiata, presentava il vetro infranto, della portiera anteriore lato passeggero, e l’abitacolo apparentemente rovistato.

Dal numero di targa si è risaliti alla proprietaria, contattata ed avvisata, che si diceva impossibilitata in quel momento a recarsi sul posto per la verifica ed è stata invitata quindi a presentare l’eventuale denuncia.