Cittadino nota movimenti sospetti e chiama la polizia: 2 segnalati per droga

La polizia ha controllato ieri sera due uomini che intorno alle 22.30 erano fermi vicino ad un’auto, in via Del Verme, su segnalazione di un cittadino che aveva notato movimenti sospetti. Quando la volante è arrivata sul posto, ad uno dei due soggetti è caduto a terra un involucro con pochi grammi di cocaina, subito intercettato dagli agenti. Al 37enne italiano residente in città è stata sequestrata sia la droga che l’auto lì vicino, che era di sua proprietà. L’altro soggetto, un nigeriano di 38 anni, M.A., residente in città con regolare permesso di soggiorno, aveva con sè 14 grammi di “erba”, 200 euro in contanti e 2 cellulari: l’uomo è stato quindi portato in questura, fotosegnalato, segnalato all’ufficio immigrazione e indagato a piede libero per droga.