Cittadini segnalano strani movimenti: arrestati due spacciatori

I carabinieri della Stazione Marostica e Romano D’Ezzelino, impegnati in un servizio congiunto mirato al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente, hanno tratto in arresto due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Venerdì sera, è stata scelta una zona di Marostica dove il fenomeno dello spaccio di stupefacenti è risultato essere più presente proprio grazie alle segnalazioni giunte al numero unico di emergenza 112, da attenti cittadini. Durante il servizio, i militari hanno notato un comportamento sospetto di tre persone e decidevano quindi di sottoporli controllo. Sono stati pertanto fermate inizialmente due persone, entrambe 32enni, italiane, sulle quali, sottoposte a perquisizione personale, sono state rinvenute alcune dosi di cocaina, già pronte per essere spacciate. Veniva inoltre rinvenuta una somma di denaro di circa 2.000 euro, in banconote di piccolo taglio. Le successive perquisizioni domiciliari, hanno consentito il rinvenimento di altri 160 grammi di analoga sostanza, bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento, tutto sottoposto a sequestro. Intanto, i militari hanno provveduto a fermare anche la persona che con gli stessi aveva avuto un rapido incontro: questo 40enne, infatti, aveva acquistato una dose di cocaina per consumo personale. Condotti in caserma, dopo le formalità di rito, due venivano tratti in arresto e, su disposizione dell’A.G. vicentina, tradotti presso le loro abitazioni, dove resteranno in regime di detenzione domiciliare fino alla celebrazione del rito direttissimo fissato per lunedì prossimo, mentre il consumatore è stato segnalato alle autorità competenti.