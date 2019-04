CITTADELLA-CARMIGNANO: Doppio incidente, autisti miracolati

La notte scorsa alle 3:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Riva del Grappa a Cittadella per soccorrere un automobilista, che dopo aver perso il controllo dell’auto è andato a sbattere contro un muro. La squadra dei pompieri del locale distaccamento ha messo in sicurezza il mezzo, mentre è il conducente è stato preso in cura da personale del SUEM 118. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora. Un secondo incidente si è verificato alle 4:35 lungo la strada regionale 53 a Carmignano del Brenta quando un automobilista probabilmente per un colpo di sonno ha perso il controllo dell’auto, abbattendo prima un palo per poi rovesciarsi sulla strada: illeso il conducente. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l’autista è stato controllato dai sanitari.